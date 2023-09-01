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Общество     15.09.2023 09:04

Володин проводит опрос по уменьшению количества ДТП с участием электросамокатов

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Теги:  Володин  Госдума  опрос  самокаты  запрет  прокат  тротуары  скорость  правила  ограничения  требования  Казахстан  закон 

15 сентября — Mossovetinfo.ru — Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем официальном Telegram-канале проводит опрос, о мерах по уменьшению количества ДТП с участием электросамокатов.

«Обсуждали с вами проблему увеличения количества ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Какой из перечисленных вариантов решений вы считаете правильным и оптимальным?» – говорится в сообщении.

Предложены три варианта ответов:
– ужесточить ПДД для водителей электросамокатов (штрафы, обязательное водительское удостоверение и другое);
— запретить прокат электросамокатов (как в ряде европейских государств);
— оставить все как есть.

На момент написания данного информационного материала, большинство высказывается за запрет проката электросамокатов. Оставить все как есть считают правильным только около 10 процентов проголосовавших их более 20 тысяч опрошенных. Голосование продолжается.

Ранее ИА МОССОВЕТ сообщало, что в конце июня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о поправках в законодательство по вопросам организации дорожного движения, которые ограничивают скорость движения электросамокатов на тротуарах до 6 км/ч.
При этом допускается движение электросамокатов по правому краю проезжей части с соблюдением условий, вводимых законом:
— достижение 18-летнего возраста;
— наличие водительского удостоверения на право управления транспортным средством любой категории;
— наличие застегнутого шлема;
— наличие светоотражающего предмета, обеспечивающего видимость водителям других транспортных средств при передвижении в темное время суток.

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Карта места

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Теги: 
Володин  Госдума  опрос  самокаты  запрет  прокат  тротуары  скорость  правила  ограничения  требования  Казахстан  закон 

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