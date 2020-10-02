2 октября. Mossovetinfo.ru - Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович призвала российские власти не вводить в стране жесткие карантинные меры из-за коронавируса, сообщает РИА Новости.



По словам Вуйнович, ситуация осенью отличается от весенней, теперь вирус лучше изучен, понятно как с ним бороться, поэтому нет необходимости в прекращении социально-экономической жизни.



Кроме того, по мнению представителя ВОЗ, кроме чисто экономических проблем, которые вызовет карантин, при жестких ограничениях возникают проблемы системы здравоохранения, что негативно сказывается на лечении людей с другими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые, онкологические и диабет. Помимо этого, карантин негативно сказывается и на психике людей.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в городе критичной и заявил, что, если не удастся обуздать рост числа заболеваний, властям придется вновь вводить жесткие ограничения.