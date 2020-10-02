 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Общество     02.10.2020 17:31

ВОЗ предостерегла Россию от введения карантина из-за коронавируса

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ВОЗ  коронавирус  карантин 

2 октября. Mossovetinfo.ru - Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович призвала российские власти не вводить в стране жесткие карантинные меры из-за коронавируса, сообщает РИА Новости.

По словам Вуйнович, ситуация осенью отличается от весенней, теперь вирус лучше изучен, понятно как с ним бороться, поэтому нет необходимости в прекращении социально-экономической жизни.

Кроме того, по мнению представителя ВОЗ, кроме чисто экономических проблем, которые вызовет карантин, при жестких ограничениях возникают проблемы системы здравоохранения, что негативно сказывается на лечении людей с другими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые, онкологические и диабет. Помимо этого, карантин негативно сказывается и на психике людей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в городе критичной и заявил, что, если не удастся обуздать рост числа заболеваний, властям придется вновь вводить жесткие ограничения.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ВОЗ  коронавирус  карантин 

Возврат к списку

Лента новостей

17:31 Общество ВОЗ предостерегла Россию от введения карантина из-за коронавируса

15:42 В России Продажа туров с кешбэком возобновится с 15 октября

15:32 Город (Москва и область) Власти Москвы назвали размер штрафов за нарушение правила по переводу работников на «удаленку»

14:43 Другое Стали известны соперники ЦСКА по групповому этапу Лиги Европы

13:10 Город (Москва и область) Московские школы могут перейти на дистанционное обучение с 19 октября - СМИ

Актуальные материалы

14:33 Город (Москва и область) В Москве увеличивается число людей, которые переносят коронавирус в тяжелой форме

23:01 Общество В Москве за сутки от COVID-19 умерло максимальное число людей с середины июля

01:24 Город (Москва и область) Для пожилых людей Москвы и Подмосковья с 28 сентября действуют рекомендации по борьбе с COVID-19

00:55 Город (Москва и область) 10 лет назад Лужков был отрешен от должности мэра Москвы

16:57 В мире Азербайджан c 28 сентября вводит военное положение на всей территории страны

11:41 В мире В Армении объявлено военное положение из-за ситуации в Карабахе

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru