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Общество
03.07.2023, 17:09
Возможность подать заявление на зачисление в 10 класс появилась на портале Госуслуг
3 июля — Mossovetinfo.ru — Подать заявление на зачисление в 10 класс стало возможным на портале Госуслуг, сообщается ...
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Общество
30.06.2023, 19:08
Роскомнадзор ограничил доступ в РФ к сайтам медиагруппы и холдинга «Патриот»
30 июня — Mossovetinfo.ru — Роскомнадзор ограничил доступ в РФ к сайтам медиагруппы «Патриот» и к сайтам изданий х...
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Общество
30.06.2023, 12:25
Глава СПЧ запросил у МВД статистику по ДТП с самокатами за апрель, май, июнь 2023 года
30 июня — Mossovetinfo.ru — Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фа...