Возможность подать заявление на зачисление в 10 класс появилась на портале Госуслуг

3 июля — Mossovetinfo.ru — Подать заявление на зачисление в 10 класс стало возможным на портале Госуслуг, сообщается в Telegram-канале Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.



«В российских школах начался прием в 10 класс, и выпускникам 9-х классов нужно подать заявление на зачисление. Это обязательно, даже если ученик решил продолжить обучение в той же школе. Подать заявление можно через госуслуги. Это займет не больше трех минут. Сделать это могут родители или сами школьники, если они старше 14 лет. Срок подачи устанавливает школа. Сейчас к сервису подключено 36 тыс. образовательных учреждений в 79 регионах», - говорится в сообщении.



Подать заявление также можно лично в школе или отправив через «Почту России» письмо на адрес учебного заведения. «Заявление можно подавать только после сдачи ГИА и получения аттестата», - пояснили в ведомстве.



Если планируется поступление в другую школу или зачисление в класс с профильным обучением, порядок отбора нужно уточнять в новой школе, - уточняется в сообщении.