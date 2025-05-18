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Общество     27.05.2025 13:44

Врачи получат право назначать своим пациентам БАДы - Госдума

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Теги:  БАД  биологически активные добавки  маркировка  закон  сайты  блокировка  Минздрав  перечень  Роспотребнадзор 

27 мая — Mossovetinfo.ru — Госдума на пленарном заседании 27 мая приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на регулирование применения биологически активных добавок (БАДов), в том числе на введение механизма досудебной блокировки сайтов с информацией о БАДах, запрещенных к продаже, в том числе которые не имеют маркировки или в отношении которых нельзя проследить путь попадания на рынок.

Кроме того, врачи получат право назначать своим пациентам БАДы при наличии у них показаний к применению.

Перечень БАДов, а также список заболеваний и факторов риска их развития, при которых могут быть назначены эти добавки, будет определять Минздрав при согласовании с Роспотребнадзором. Врачи смогут назначать БАДы только из перечня Минздрава.

Выявлять информацию о розничной торговле БАД, которые не соответствуют требованиям безопасности, будет Роспотребнадзор.

Закон может вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

В августе 2023 года власти России не поддержали заградительные пошлины 220% на импорт БАД из недружественных стран, что, по сути, было бы равнозначен полному запрету. Такие пошлины на ввоз БАДов предлагал Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП).

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Теги: 
БАД  биологически активные добавки  маркировка  закон  сайты  блокировка  Минздрав  перечень  Роспотребнадзор 

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