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Общество
27.05.2025, 13:44
Врачи получат право назначать своим пациентам БАДы - Госдума
27 мая — Mossovetinfo.ru — Госдума на пленарном заседании 27 мая приняла сразу во втором и третьем чтениях законопрое...
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Общество
23.05.2025, 09:46
Власти США запретили Гарварду принимать иностранных студентов
23 мая — Mossovetinfo.ru — Министерство внутренней безопасности США запретило Гарварду принимать иностранных студе...
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Общество
18.05.2025, 12:35
В Ватикане состоялась интронизация Папы Римского Лва XIV
18 мая — Mossovetinfo.ru — В воскресенье, 18 мая, в Ватикане Папа Римский Лев XIV, на состоявшейся Церемонии интронизаци...