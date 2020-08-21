21 августа. Mossovetinfo.ru – Алексей Навальный, госпитализированный в Омске в тяжелом состоянии, пока нетранспортабелен, его состояние нестабильно, сообщила в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
«Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное. Решения родственников для его перевозки недостаточно», - сослалась на глшавного врача омской больницы Ярмыш.
Алексею Навальному стало плохо в самолете, на котором он возвращался из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, Навальный был госпитализирован в местную больницу. Позднее стало известно, что он находится в коме, в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что Навальный был отравлен.
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