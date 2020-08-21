 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Общество     21.08.2020 08:13

Врачи сочли состояние Навального нетранспортабельным

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Алексей Навальный  Кира Ярмыш  отравление 

21 августа. Mossovetinfo.ru – Алексей Навальный, госпитализированный в Омске в тяжелом состоянии, пока нетранспортабелен, его состояние нестабильно, сообщила в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

«Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное. Решения родственников для его перевозки недостаточно», - сослалась на глшавного врача омской больницы Ярмыш.

Алексею Навальному стало плохо в самолете, на котором он возвращался из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, Навальный был госпитализирован в местную больницу. Позднее стало известно, что он находится в коме, в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что Навальный был отравлен.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Алексей Навальный  Кира Ярмыш  отравление 

Возврат к списку

Лента новостей

09:05 В мире Байден официально согласился стать кандидатом в президенты США от демократов

08:25 Город (Москва и область) Бонусами карты «Тройка» теперь можно оплатить сотовую связь

08:13 Общество Врачи сочли состояние Навального нетранспортабельным

19:16 Город (Москва и область) Опубликована декларация Сергея Собянина за 2019 год

19:06 Город (Москва и область) Опубликована декларация о доходах Андрея Воробьева за 2019 год

Актуальные материалы

19:16 Город (Москва и область) Опубликована декларация Сергея Собянина за 2019 год

19:06 Город (Москва и область) Опубликована декларация о доходах Андрея Воробьева за 2019 год

14:15 Власть Путин подтвердил Лукашенко готовность оказать содействие по линии ОДКБ

10:24 Власть Распределение вакцины от COVID-19 будет регулировать государство

09:50 Город (Москва и область) Вакцинация от гриппа начнется в Москве с 1 сентября

13:20 Город (Москва и область) Станция метро «Каховская» откроется после реконструкции в 2021 году

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru