Все билеты на фестиваль Chess & Jazz (26-27 июля) в саду Эрмитаж распроданы

26 июля — Mossovetinfo.ru — Все билеты на шестой фестиваль шахмат и джаза Chess & Jazz (26-27 июля) в саду Эрмитаж распроданы,



«Если какие-то билеты будут возвращены гостями, вы найдете их на нашем сайте», - сообщают организаторы.



Вход на фестиваль - только по билетам.



В каждый фестивальный день двери открываются в 15:00 и закрываются в 22.30



26 и 27 июля на сцену выйдут Zoloto, Feduk, виртуозный пианист Tigran Hamasyan, IOWA, оркестр Сергея Мазаева, Антоха МС, Bazar, Тима Ищет Свет, Beautiful Boys и «Обстоятельства»..



Гостей ждут джазовые импровизации и уникальные сеты, подготовленные артистами специально для фестиваля.