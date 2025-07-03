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Общество     26.07.2025 09:13

Все билеты на фестиваль Chess & Jazz (26-27 июля) в саду Эрмитаж распроданы

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Теги:  сад Эрмитаж  Chess & Jazz  фестиваль 

26 июля — Mossovetinfo.ru — Все билеты на шестой фестиваль шахмат и джаза Chess & Jazz (26-27 июля) в саду Эрмитаж распроданы,

«Если какие-то билеты будут возвращены гостями, вы найдете их на нашем сайте», - сообщают организаторы.

Вход на фестиваль - только по билетам.

В каждый фестивальный день двери открываются в 15:00 и закрываются в 22.30

26 и 27 июля на сцену выйдут Zoloto, Feduk, виртуозный пианист Tigran Hamasyan, IOWA, оркестр Сергея Мазаева, Антоха МС, Bazar, Тима Ищет Свет, Beautiful Boys и «Обстоятельства»..

Гостей ждут джазовые импровизации и уникальные сеты, подготовленные артистами специально для фестиваля.


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Теги: 
сад Эрмитаж  Chess & Jazz  фестиваль 

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