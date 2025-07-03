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Общество
26.07.2025, 09:13
Все билеты на фестиваль Chess & Jazz (26-27 июля) в саду Эрмитаж распроданы
26 июля — Mossovetinfo.ru — Все билеты на шестой фестиваль шахмат и джаза Chess & Jazz (26-27 июля) в саду Эрмитаж распродан...
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Общество
22.07.2025, 11:47
22 июля умерла Председатель Верховного Суда России Ирина Подносова
22 июля — Mossovetinfo.ru — Верховный Суд Российской Федерации на своем сайте сообщил по смерти председателя суда Ир...
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Общество
03.07.2025, 10:17
Глава СК России запросил доклад о ходе проверки по жалобе жителей дома в Москве на обустройство жилых помещений на чердаке
3 июля — Mossovetinfo.ru — Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Москве С...