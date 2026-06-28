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27.07.2026, 15:15
Встреча депутатов Госдумы с Путиным прошла в Кремле в последний день работы нынешнего созыва
27 июля — Mossovetinfo.ru — В понедельник, 27 июля, в Большом Кремлёвском дворце в последний день работы Государственн...
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13.07.2026, 21:28
Ситуация с нефтепродуктами в РФ будет постепенно выправляться - Путин
13 июля — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин посетил форум «Всё для победы!» Общероссийского общественного движения «...
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28.06.2026, 16:58
Путин: западные элиты используют киевский режим как таран в борьбе с Россией
28 июня — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин 28 июня 2026 года принял участие в заседании XXIII съезда Всер...