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Общество     27.07.2026 15:15

Встреча депутатов Госдумы с Путиным прошла в Кремле в последний день работы нынешнего созыва

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Теги:  Госдума  Путин  встреча  депутаты  Кремль 

27 июля — Mossovetinfo.ru — В понедельник, 27 июля, в Большом Кремлёвском дворце в последний день работы Государственной думы восьмого созыва прошла встреча президента РФ Владимира Путина с депутатами. Ряд федеральных СМИ вели прямую трансляцию.

Глава государства подвёл итоги масштабной законотворческой работы парламентариев за пять лет в сложный и крайне ответственный период для нашей страны.
«Прошедшие пять лет, а это период вашего депутатства, были сложными и крайне ответственными для нашей страны», - сказал Путин.

Это, «без всякого преувеличения, один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба нашего народа», - подчеркнул президент.

Путин поблагодарил депутатов за совместную работу на благо России, эффективную работу по защите национального суверенитета и принятие эффективных антисанкционных мер, отметив, что вклад всех фракций уходящего созыва был весомым.

«Уважаемые коллеги, благодарю вас за оперативное принятие эффективных антисанкционных мер, за приоритетное обеспечение социальных обязательств государства перед нашим народом, за особое внимание к вопросам демографии, поддержки семей с детьми, к развитию здравоохранения, образования, культуры, системы патриотического воспитания новых поколений на основе традиций, духовно-нравственных ценностей», - сказал Путин на встрече с депутатами.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва назначены на 20 сентября 2026 года, будет проведено трехдневное голосование.

Фото: сайт Кремля, - встреча с депутатами Государственной Думы восьмого созыва. Фото: Сергей Бобылёв, РИА «Новости»

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Теги: 
Госдума  Путин  встреча  депутаты  Кремль 

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