22 марта. Mossovetinfo.ru – Встречи префектов административных округов Москвы с жителями пройдут 27 марта и начнутся в 19:00.



Встречи пройдут по следующим адресам:



ЦАО - ул. Покровка, д. 47

САО - ул. Михалковская, д. 3

СВАО - ул. Летчика Бабушкина, д. 1, к. 1

ЮЗАО - ул. Брусилова, д. 29, корп. 1

ЗАО - ул. Веерная, д. 38, к. 1

СЗАО - ул. Василия Петушкова, д. 23, к. 1

ЮВАО - 4-й Вешняковский пр-д, д. 1, к. 1

ВАО - Сиреневый бульвар, д. 73к3

ЮАО - Нахимовский пр-т, д. 4А

ТиНАО - пос. Воскресенское, д. 21А

ЗелАО - Зеленоград, Центральный пр-т, д.1



Во встречах примут участие сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Перед началом встреч будут проводиться консультации, на которых любой желающий сможет задать свои вопросы сотруднику ЦОДД лично. Начало консультаций - 18:00.