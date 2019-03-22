22 марта. Mossovetinfo.ru – Встречи префектов административных округов Москвы с жителями пройдут 27 марта и начнутся в 19:00.
Встречи пройдут по следующим адресам:
ЦАО - ул. Покровка, д. 47
САО - ул. Михалковская, д. 3
СВАО - ул. Летчика Бабушкина, д. 1, к. 1
ЮЗАО - ул. Брусилова, д. 29, корп. 1
ЗАО - ул. Веерная, д. 38, к. 1
СЗАО - ул. Василия Петушкова, д. 23, к. 1
ЮВАО - 4-й Вешняковский пр-д, д. 1, к. 1
ВАО - Сиреневый бульвар, д. 73к3
ЮАО - Нахимовский пр-т, д. 4А
ТиНАО - пос. Воскресенское, д. 21А
ЗелАО - Зеленоград, Центральный пр-т, д.1
Во встречах примут участие сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Перед началом встреч будут проводиться консультации, на которых любой желающий сможет задать свои вопросы сотруднику ЦОДД лично. Начало консультаций - 18:00.
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