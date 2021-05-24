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Общество     24.05.2021 12:02

Выборы в Госдуму: началось предварительное голосование «Единой России»

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Теги:  выборы  выборы-2021  выборы в Госдуму-2021  праймериз  выборы в Госдуму  Госдума  голосование  ЕР  Единая Россия 

24 мая. Mossovetinfo.ru — Предварительное голосование «Единой России» началось в 42 регионах страны, сообщает telegram-канал партии.

Для участия в голосовании зарегистрировались более 5,5 тысячи кандидатов и около 6 миллионов избирателей.

Более половины участников праймериз - беспартийные, треть участников - общественники и волонтеры. Каждый третий участник предварительного голосования - моложе 35 лет.

Предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая в электронном формате, а 30 мая в ряде регионов еще и в офлайн-режиме.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия - За Правду», лидер фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов, заявил, что праймериз «Единой России» проходят с большими нарушениями закона и обвинил ЕР в использовании административного ресурса.

Выборы в Государственную Думу состоятся в России в сентябре.

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Карта места

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Теги: 
выборы  выборы-2021  выборы в Госдуму-2021  праймериз  выборы в Госдуму  Госдума  голосование  ЕР  Единая Россия 

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