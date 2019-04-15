15 апреля. Mossovetinfo.ru – Снег, который выпал в Москве в прошедшие выходные, сойдет в течение дня, сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову.
По словам Макаровой, в результате похолодания и снегопада, с некоторых районах Москвы сформировался небольшой снежный покров. Однако уже в понедельник, 15 апреля, температура воздуха в столице поднимется до 9-11 градусов тепла, в результате выпавший снег полностью растает.
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