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Общество     15.04.2019 10:10

Выпавший в Москве снег сойдет в течение дня

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Теги:  Гидрометцентр  погода  снег 

15 апреля. Mossovetinfo.ru – Снег, который выпал в Москве в прошедшие выходные, сойдет в течение дня, сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову.

По словам Макаровой, в результате похолодания и снегопада, с некоторых районах Москвы сформировался небольшой снежный покров. Однако уже в понедельник, 15 апреля, температура воздуха в столице поднимется до 9-11 градусов тепла, в результате выпавший снег полностью растает.


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Карта места

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Теги: 
Гидрометцентр  погода  снег 

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