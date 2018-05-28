Общество 28.05.2018, 08:35 Кабинеты врачей общей практики оборудовали во всех поликлиниках Москвы

28 мая. Mossovetinfo.ru – Около 80 процентов пациентов, которые обращаются в поликлинику за первичной помощью в Москве, попадают на прием к врачам общей практики. Такую статистику приводит официаль...

Общество 28.05.2018, 08:16 Высокое атмосферное давление ожидается в Москве 28 мая

28 мая. Mossovetinfo.ru – Высокое атмосферное давление ожидается в Москве и Московской области в понедельник, 28 мая. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Оно составит 760 миллиметров ртутного с...