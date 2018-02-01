Выставка детских художников-иллюстраторов откроется 6 февраля в Российской государственной детской библиотеке

1 февраля. Mossovetinfo.ru - Выставка детских художников-иллюстраторов, основу экспозиции составят иллюстрации из серий «Пестрый квадрат» и «Город мастеров», откроется 6 февраля в Большом выставочном зале Российской государственной детской библиотеки, сообщается на сайте библиотеки.



В рамках проекта с участием ведущих писателей и талантливых российских художников, запущенного издательством «Эгмонт» почти 10 лет назад, уже выпущено свыше 40 наименований книг.



Выставка откроется 6 февраля в 18 часов.