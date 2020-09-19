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Общество     19.09.2020 17:41

Выставка и переиздания к 100-летию со дня рождения художника Леонида Владимирского

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Теги:  Леонид Владимирский  художник  юбилей  100 лет  выставка  иллюстратор  Буратино 

19 сентября. Mossovetinfo.ru - 21 сентября 2020 года отмечается 100-летие со дня рождения Леонида Владимирского. Читатели хорошо знают его иллюстрации к поэме "Руслан и Людмила", повести "Три толстяка", к "Приключениям Петрушки", "Путешествию Голубой стрелы" и сборнику "Умная Марсела". Художник создал иллюстрации к книгам "Золотой ключик, или Приключения Буратино", "Морозко" и другим. Он создал первый в истории ВГИКа диафильм, нарисовав 80 цветных фрагментов и отсняв их на пленку. Его пригласили работать главным художником на студию "Диафильм", где он создал 10 детских диафильмов.

В 1953 году он подарил "лицо" Буратино, в том виде, который принято считать классическим. Деревянный человечек был срисован с дочери Леонида: "Буратино я рисовал с дочки (ей тогда было 5 лет). Привязывал ей на веревочке картонный нос, и она мне позировала. Когда же ей исполнилось 9 лет, она превратилась в Элли".

Также, cпециально к 100-летнему юбилею художника Издательство "АСТ" впервые за несколько лет переиздает всем знакомые с детства книги с иллюстрациями Леонида Викторовича. История о Буратино в новом издании представлена в формате Pop-Up – книги-панорамы с объемными трехмерными подвижными иллюстрациями. Об этом ИА МОССОВЕТ сообщила Ирина Невейко - PR менеджер Департамент по стратегическим коммуникациям издательской группы "Эксмо-АСТ".

РГДБ представит 28 сентября онлайн-выставку к 100-летию Леонида Владимирского. Посетители сайта смогут познакомиться с иллюстрациями пяти книг и материалами о жизни и творчестве художника.


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Теги: 
Леонид Владимирский  художник  юбилей  100 лет  выставка  иллюстратор  Буратино 

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