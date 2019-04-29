29 апреля. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 29 апреля, в Москве ожидается ясная, но холодная погода, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве составит +10…+12°, в Подмосковье +8…+13°. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.