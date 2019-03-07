7 марта. Mossovetinfo.ru – Солнечная погода и небольшой мороз ожидаются в Москве в четверг, 7 марта, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве составит 0…-2°, в Подмосковье -4…+1°. Атмосферное давление немного упадет и составит 748 миллиметров ртутного столба.