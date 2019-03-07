7 марта. Mossovetinfo.ru – Солнечная погода и небольшой мороз ожидаются в Москве в четверг, 7 марта, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве составит 0…-2°, в Подмосковье -4…+1°. Атмосферное давление немного упадет и составит 748 миллиметров ртутного столба.
08:34 Город (Москва и область) Сервис онлайн-записи детей к врачу стал проще
08:10 Общество Ясная погода и небольшой мороз ожидаются в Москве 7 марта
16:40 Власть Путин подписал закон о запрете военнослужащим публиковать информацию о себе в интернете
16:07 Город (Москва и область) Архсовет Москвы одобрил концепцию станции БКЛ «Текстильщики»
14:51 Город (Москва и область) Собянин: в Москве начинается важнейший этап программы реновации
08:06 Город (Москва и область) Какие парки Москвы подготовили праздничную программу на Масленицу
07:54 Общество Подать заявку на участие в проекте «Музыка в метро» можно до конца марта
07:39 Город (Москва и область) В Москве заработал новый онлайн-сервис для предпринимателей
14:03 Город (Москва и область) «Московская Масленица»: фуд-шоу, гастрономические демонстрации и кулинарные поединки
10:43 Общество Жорес Алферов. Биография
14:11 Город (Москва и область) Южный участок БКЛ планируется достроить к концу 2020 года
10:49 Город (Москва и область) Пять станций красной ветки метро повторно закроют в апреле на несколько дней