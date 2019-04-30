30 апреля. Mossovetinfo.ru – Во вторник, 30 апреля в Москве ожидается ясная погода без осадков и небольшое потепление, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня воздух в Москве прогреется до +12…+14°, в Подмосковье до +10…+15°. Атмосферное давление немного снизится и составит 750 миллиметров ртутного столба.