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Общество     30.08.2018 16:55

Явка на выборах мэра Москвы может составить около 32% - ВЦИОМ

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Теги:  ВЦИОМ  опросы  выборы  выборы мэра Москвы-2018 

30 августа. Mossovetinfo.ru – Явка избирателей на выборах мэра Москвы может составить около 32%, сообщил на круглом столе генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

По данным опроса, точно прийти на выборы мэра Москвы намерены 31,7% опрошенных. Остальные либо не намерены принимать участие в голосовании, либо пока не определились.

Также из данных опроса следует, что победу на выборах одержит действующий мэр Москвы Сергей Собянин. Его результат на выборах может составить 65,5%. Второе место по результату опроса занимает кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев с 11,1% голосов. На третьем месте кандидат от КПРФ Вадим Кумин которому прогнозируют 10,1%.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября. В этот же день пройдут выборы глав регионов еще в нескольких субъектах России, а также довыборы в Госдуму и выборы в региональные парламенты. По данным опроса, в целом в России на выборы планируют прийти 41% опрошенных, еще 21% респондентов заявили, что скорее всего придут на выборы.


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Теги: 
ВЦИОМ  опросы  выборы  выборы мэра Москвы-2018 

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