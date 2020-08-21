21 августа. Mossovetinfo.ru – Юлия Навальная, супруга оппозиционера Алексея Навального, обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием разрешить транспортировку ее мужа на лечение в Германию, обращение размещено в микроблоге Алексея Навального в Twitter.



«Официально обращаюсь к Вам с требованием о разрешении транспортировки Алексея Анатольевича Навального в Федеративную Республику Германии», - говорится в обращении.



Также в обращении указано, что по мнению Юлии Навальной, ее мужу необходимо лечение в ФРГ, и что для транспортировки Навального в Германию имеются все возможности.



Ранее сообщалось, что врачи отказались дать разрешение на транспортировку Навального. В Омск прибыл самолет, которым родственники намеревались доставить Навального в Германию, однако врачи заявили, что его состояние нестабильно, поэтому он нетранспортабелен.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль не получал официальных обращений по поводу транспортировки Навального для лечения за рубеж.



В четверг, 20 августа, Алексею Навальному стало плохо в самолете, на котором он возвращался из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, Навальный был госпитализирован в местную больницу. Позднее стало известно, что он находится в коме, в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что Навальный был отравлен. Однако, в пятницу, 21 августа врачи омской больницы сообщили, что никаких ядов в организме Навального не обнаружено, поэтому они считают, что отравления не было.