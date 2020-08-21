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Общество
21.08.2020, 14:43
Юлия Навальная обратилась к Путину с требованием разрешить транспортировку ее мужа в Германию
21 августа. Mossovetinfo.ru – Юлия Навальная, супруга оппозиционера Алексея Навального, обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием разрешить транспортировку ее мужа на лечение в ...
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Общество
21.08.2020, 11:52
Врачи не выявили ядов в организме Навального
21 августа. Mossovetinfo.ru – Ядов в организме Алексея Навального не выявлено, отравления не было, заявил на брифинге заместитель главного врача Больницы скорой медицинской помощи № 1 города Омска ...
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Общество
21.08.2020, 08:13
Врачи сочли состояние Навального нетранспортабельным
21 августа. Mossovetinfo.ru – Алексей Навальный, госпитализированный в Омске в тяжелом состоянии, пока нетранспортабелен, его состояние нестабильно, сообщила в своем микроблоге в Twitter пресс-сек...