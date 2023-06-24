 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Общество     26.06.2023 10:01

За год в 1,7 раз увеличилось число зарегистрированных в мае ДДУ с привлечением кредитных средств

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  жилье  кредиты  ДДУ  Росреестр  Москва 

26 июня — Mossovetinfo.ru — Управлением Росреестра по Москве в мае 2023 года зарегистрировано 6 322 договора долевого участия в строительстве жилой и нежилой недвижимости с привлечением кредитных средств. В годовом отношении отмечается положительная динамика к маю 2022 года на 65,8% (3 814 договора), и к маю 2021 года – на 17% (5 405 договоров). При этом к апрелю текущего года, когда был заключен 7 401 договор с заемными средствами, наблюдается снижение на 14,6%. Об Этом ИА МОССОВЕТ сообщили в пресс-службае Управления Росреестра по Москве.
долевое участие, ДДУ, жилье, динамика, Росреестр, кредиты, Москва
Доля сделок от общего числа зарегистрированных в мае ДДУ (12 313) составила 51,3%, увеличившись с прошлого месяца на 3,5%. В годовом выражении показатель сохранился практически на том же уровне, в мае 2022 года доля составляла 51,9%.

долевое участие, ДДУ, жилье, динамика, Росреестр, кредиты, Москва
«Приобретение недвижимости на первичном рынке в ипотеку остается одним из наиболее популярных способов покупки жилья в Москве, позволяющим участникам сократить первоначальные расходы, особенно учитывая текущие льготные программы. Так, доля сделок по ДДУ с привлечением кредитных средств, зарегистрированных с января по май текущего года, к аналогичному периоду прошлого года увеличилась с 46,2% до 53,1%. Накопительным итогом за пять месяцев 2023 года зарегистрировано 29 909 ДДУ с заемными средствами – на 17,2% выше аналогичного показателя прошлого года, когда было оформлено 25 512 таких договоров», — комментирует Игорь Майданов, руководитель Управления Росреестра по Москве.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
жилье  кредиты  ДДУ  Росреестр  Москва 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:12 В России За четыре года внутренний туризм в России вырос на 50%

10:01 Общество За год в 1,7 раз увеличилось число зарегистрированных в мае ДДУ с привлечением кредитных средств

09:46 В мире МИД Израиля планирует выразить протест дипмиссии Украины после резкой критики

09:42 Город (Москва и область) Собянин: снимаем все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции

09:31 Город (Москва и область) Отменен правовой режим КТО в Москве и Московской области

Актуальные материалы

10:41 В России Обращение к гражданам России Владимира Путина 24 июня 2023 года – полная стенограмма,

09:38 В России Все восемь беспилотников Киева, атаковавших Москву, поражены — Минобороны

17:32 Общество Мы должны спасти Россию от «живодерских» поправок в закон о животных - Госдума, Гусев, СРЗП

13:15 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве в 2023 году - онлайн-сервис, Telegram-бот проверки

21:54 Общество Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных, санкциях к уклонистам

09:26 В мире Украина скоро может потерять способность наращивать наземные силы в контрнаступлении - Пентагон

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru