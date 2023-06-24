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Общество
26.06.2023, 10:01
За год в 1,7 раз увеличилось число зарегистрированных в мае ДДУ с привлечением кредитных средств
26 июня — Mossovetinfo.ru — Управлением Росреестра по Москве в мае 2023 года зарегистрировано 6 322 договора долевого уч...
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Общество
24.06.2023, 18:57
Собянин объявил понедельник, 26 июня, нерабочим днем
24 июня — Mossovetinfo.ru — В целях минимизации рисков режима контртеррористической операции (КТО) мэр Москвы Сергей...
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Общество
24.06.2023, 10:04
Массовые мероприятия в Москве отменены из-за режима контртеррористической операции - Собянин
24 июня — Mossovetinfo.ru — В Москве отменены ранее объявленные массовые мероприятия в связи с введенным режимом кон...