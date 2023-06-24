26 июня — Mossovetinfo.ru — Управлением Росреестра по Москве в мае 2023 года зарегистрировано 6 322 договора долевого участия в строительстве жилой и нежилой недвижимости с привлечением кредитных средств. В годовом отношении отмечается положительная динамика к маю 2022 года на 65,8% (3 814 договора), и к маю 2021 года – на 17% (5 405 договоров). При этом к апрелю текущего года, когда был заключен 7 401 договор с заемными средствами, наблюдается снижение на 14,6%. Об Этом ИА МОССОВЕТ сообщили в пресс-службае Управления Росреестра по Москве.Доля сделок от общего числа зарегистрированных в мае ДДУ (12 313) составила 51,3%, увеличившись с прошлого месяца на 3,5%. В годовом выражении показатель сохранился практически на том же уровне, в мае 2022 года доля составляла 51,9%.«Приобретение недвижимости на первичном рынке в ипотеку остается одним из наиболее популярных способов покупки жилья в Москве, позволяющим участникам сократить первоначальные расходы, особенно учитывая текущие льготные программы. Так, доля сделок по ДДУ с привлечением кредитных средств, зарегистрированных с января по май текущего года, к аналогичному периоду прошлого года увеличилась с 46,2% до 53,1%. Накопительным итогом за пять месяцев 2023 года зарегистрировано 29 909 ДДУ с заемными средствами – на 17,2% выше аналогичного показателя прошлого года, когда было оформлено 25 512 таких договоров», — комментирует Игорь Майданов, руководитель Управления Росреестра по Москве.