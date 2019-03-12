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Общество     12.03.2019 10:06

За наличие дресс-кода в школах выступают более 70% родителей в России

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Теги:  школа  школьная форма  дресс-код  опрос 

12 марта. Mossovetinfo.ru – Более 70% российских родителей выступают за наличие в школах дресс-кода, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования, проведенного Mail.ru.

За наличие дресс-кода выступают 72% опрошенных, против – 22%. При этом отмечается, что у 65% респондентов дети учатся в школах с обязательным ношением школьной формы. При этом по поводу внешнего вида школьников мнения разделились: 43% считают, что в школу дети должны одеваться в деловом стиле, либо в варианте «белый верх – черный низ», 33% родителей высказались за обязательную школьную форму. При этом 54% опрошенных выразили мнение, что школьная форма дисциплинирует и помогает не отвлекаться от занятий.

При этом часть родителей готова разрешить некоторые вещи, не укладывающиеся в дресс-код. Так, 36% респондентов разрешили бы носить детям цветные пряди, 15% готовы позволить детям цветные волосы, 13% готовы разрешить пирсинг, и 10% считают, что в школу можно ходить в яркой одежде или рваных джинсах.


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Теги: 
школа  школьная форма  дресс-код  опрос 

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