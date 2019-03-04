4 марта. Mossovetinfo.ru – Почти четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за первые три дня марта, сообщает портал «Метеоновости».
С начала месяца в Москве уже выпало 8 миллиметров осадков, при месячной норме для марта в 34 миллиметра.
Также сообщается, что высота сугробов в Москве на данный момент составляет 31 сантиметр.
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