4 марта. Mossovetinfo.ru – Почти четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за первые три дня марта, сообщает портал «Метеоновости».



С начала месяца в Москве уже выпало 8 миллиметров осадков, при месячной норме для марта в 34 миллиметра.



Также сообщается, что высота сугробов в Москве на данный момент составляет 31 сантиметр.