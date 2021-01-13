13 января. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки может выпасть до 10 сантиметров снега. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. Это более 20 процентов месячной нормы осадков.



Снегопад начнется в Москве в ночь на 14 января. Его максимальная интенсивность придется на период с 03.00 до 09.00. Снег будет сопровождаться усилением ветра до 15 метров в секунду.



Подобная погода может привести к образованию на дорогах снежных заносов, гололедицы и других неблагоприятных явлений.