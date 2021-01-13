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Общество     13.01.2021 19:33

За сутки в Москве может выпасть до 10 сантиметров снега

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Теги:  снегопад  погода  прогноз погоды  Петр Бирюков  Бирюков 

13 января. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки может выпасть до 10 сантиметров снега. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. Это более 20 процентов месячной нормы осадков.

Снегопад начнется в Москве в ночь на 14 января. Его максимальная интенсивность придется на период с 03.00 до 09.00. Снег будет сопровождаться усилением ветра до 15 метров в секунду.

Подобная погода может привести к образованию на дорогах снежных заносов, гололедицы и других неблагоприятных явлений.


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Карта места

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Теги: 
снегопад  погода  прогноз погоды  Петр Бирюков  Бирюков 

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