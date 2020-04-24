За сутки в Москве умер 41 человек с коронавирусом

24 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки умер 41 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Об этом сообщает оперативный штаб.



Среди умерших - пациенты от 34 до 92 лет. Всего в Москве от коронавируса умерли 366 человек.