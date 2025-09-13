Законопроект о призыве на военную службу в течение года принят в первом чтении

24 сентября — Mossovetinfo.ru — Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении изменения в федеральные законы «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе» о сроках проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.



Пресс-служба Госдумы сообщает, что, в частности, предлагается следующее:



призыв граждан на военную службу будет осуществляться на основании указа Президента РФ в течение всего календарного года – с 1 января по 31 декабря (сейчас призыв осуществляется два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря);



отправка граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, к местам прохождения военной службы будет осуществляться два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря на основании указов Президента РФ.



При этом закрепляется перечень граждан, для которых предусматриваются иные сроки их отправки к местам прохождения военной службы.