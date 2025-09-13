 
Актуальные темы: переговоры
Общество     24.09.2025 13:28

Законопроект о призыве на военную службу в течение года принят в первом чтении

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  призыв  сроки  военная служба  закон  Госдума 

24 сентября — Mossovetinfo.ru — Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении изменения в федеральные законы «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе» о сроках проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

Пресс-служба Госдумы сообщает, что, в частности, предлагается следующее:

призыв граждан на военную службу будет осуществляться на основании указа Президента РФ в течение всего календарного года – с 1 января по 31 декабря (сейчас призыв осуществляется два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря);

отправка граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, к местам прохождения военной службы будет осуществляться два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря на основании указов Президента РФ.

При этом закрепляется перечень граждан, для которых предусматриваются иные сроки их отправки к местам прохождения военной службы.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
призыв  сроки  военная служба  закон  Госдума 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

13:28 Общество Законопроект о призыве на военную службу в течение года принят в первом чтении

13:04 Город (Москва и область) 27 и 28 сентября будет закрыто движение для транспорта в районе Цветного бульвара

12:51 Власть Путин назначил Гуцана Генеральным прокурором России после проведенных консультаций с Советом Федерации

12:33 Власть Игорь Краснов возглавил Верховный суд

09:10 Мнения Больше всего России сегодня нужно возрождение культуры и духовности – опрос ВЦИОМ

Актуальные материалы

19:54 Город (Москва и область) В Москве приступят к включению отопления в среду, 24 сентября - Собянин

09:41 Город (Москва и область) Многочасовой парад поездов 13 и 14 сентября будет прохладить на Кольцевой линии метро

16:25 В мире Соглашение о Силе Сибири-2 стало дипломатической победой Путина – Блумберг

09:05 В мире Путин: РФ и Китай одинаково смотрят на продвижение справедливого мироустройства

09:52 Общество Школьные чаты в Москве переведут в мессенджер Мах

21:33 В мире Путин провел в Кремле Совещание по итогам российско-американской встречи в верхах

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru