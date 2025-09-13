Другие материалы
Общество
24.09.2025, 13:28
Законопроект о призыве на военную службу в течение года принят в первом чтении
24 сентября — Mossovetinfo.ru — Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении изменения в федеральные закон...
Общество
18.09.2025, 08:05
Путин поручил провести подготовку к очередной «Прямой линии»
18 сентября — Mossovetinfo.ru — 17 сентября Владимир Путин по видеосвязи провёл совещание с членами Правительства в х...
Общество
13.09.2025, 08:35
Путин, выступая на форуме, отметил, объединяющую и созидательную силу культуры
13 сентября — Mossovetinfo.ru — Приветствуя участников Международного форума объединённых культур Президент Росси...