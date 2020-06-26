26 июня. Mossovetinfo.ru – В пятницу, 26 июня, в Москве ожидается жаркая, преимущественноя ясная погода, без осадков, сообщает центр погоды «Фобос».



По прогнозам синоптиков, днем в Москве температура воздуха поднимется до +23…+28°, что на три градуса выше климатической нормы.



В предстоящие выходные жара в Москве усилиться, ожидается, что температура вырастет выше 30 градусов тепла.