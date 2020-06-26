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Общество     26.06.2020 08:43

Жарко и без осадков будет в Москве 26 июня

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Теги:  погода 

26 июня. Mossovetinfo.ru – В пятницу, 26 июня, в Москве ожидается жаркая, преимущественноя ясная погода, без осадков, сообщает центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, днем в Москве температура воздуха поднимется до +23…+28°, что на три градуса выше климатической нормы.

В предстоящие выходные жара в Москве усилиться, ожидается, что температура вырастет выше 30 градусов тепла.


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Теги: 
погода 

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