 
Актуальные темы:
Общество     05.06.2021 10:21

Жарко и дождливо будет в Москве в ближайшие дни

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  прогноз погоды 

5 июня. Mossovetinfo.ru – Дождливая погода придет в Москву во второй половине дня воскресенья и продержится несколько дней подряд. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дожди будут частыми, но кратковременными. При этом будет жарко. Температура воздуха днем на следующей неделе будет достигать 26 градусов тепла.

Согласно прогнозам Гидрометцентра, в выходные, 5 и 6 мая, также будет жарко – до 25 градусов тепла.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  прогноз погоды 

Возврат к списку

Лента новостей

11:32 Мнения Иммунолог рассказал, почему не стоит варить компот из ягод

10:21 Общество Жарко и дождливо будет в Москве в ближайшие дни

09:22 Власть Путин рассказал, когда россияне смогут свободно ездить в другие страны

18:07 Город (Москва и область) Завершен первый этап реконструкции участка МЖД Каланчевская - Курская

17:51 В мире Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для белорусских самолетов

Актуальные материалы

09:08 В России Новогодние каникулы в России в 2022 году продлятся 10 дней

08:48 Город (Москва и область) Москвичи могут бесплатно пройти медицинское обследование в павильонах «Здоровая» Москва»

08:13 Город (Москва и область) Началось благоустройство острова Балчуг

11:04 Общество Синоптики рассказали о погоде в Москве летом 2021 года

10:27 Город (Москва и область) Коммерческие перевозчики выходят еще на 22 маршрута в Москве

09:11 В мире Россия в июне возобновит авиасообщение с Великобританией и еще с семью странами

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru