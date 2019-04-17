17 апреля. Mossovetinfo.ru – Журналист и писатель Дмитрий Быков был экстренно госпитализирован в Уфе с подозрением на инсульт, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения города и Минздрав Башкирии.
Быков вечером 16 апреля летел в Уфу, где должен был прочитать лекцию, в самолете ему стало плохо. Прибывшие врачи экстренно госпитализировали Быкова в реанимационное отделение уфимской горбольницы, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Появились сообщения, что быков находится в коме, однако официального подтверждения этой информации нет.
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил в своем Telegram-канале, что госпитализация Быкова связана с хроническим заболеванием, но речь об инсульте не идет.
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