17 апреля. Mossovetinfo.ru – Журналист и писатель Дмитрий Быков был экстренно госпитализирован в Уфе с подозрением на инсульт, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения города и Минздрав Башкирии.



Быков вечером 16 апреля летел в Уфу, где должен был прочитать лекцию, в самолете ему стало плохо. Прибывшие врачи экстренно госпитализировали Быкова в реанимационное отделение уфимской горбольницы, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Появились сообщения, что быков находится в коме, однако официального подтверждения этой информации нет.



Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил в своем Telegram-канале, что госпитализация Быкова связана с хроническим заболеванием, но речь об инсульте не идет.