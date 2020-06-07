7 июня. Mossovetinfo.ru – Журналист Илья Азар освобожден из спецприемника №1, где он отбывал 10 суток ареста, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Азара Леонида Соловьева.



Азар был задержан 26 мая за одиночный пикет у здания МВД в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, арестованного по подозрению в вымогательстве.



28 мая Тверской районный суд Москвы приговорил Азара к 15 суткам ареста. 5 мая Мосгорсуд снизил срок ареста Азара до 10 суток.