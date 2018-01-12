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Партинформ     12.01.2018 10:09

К сбору подписей за кандидата в президенты Агурбаш привлечена известная коммуникационная группа

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Теги:  «Альянса Зеленых»  Эльвира Агурбаш  выборы  «Гуров и партнеры» 

12 января. Mossovetinfo.ru - Одно из ведущих PR-агентств, известная коммуникационная группа «Гуров и партнеры» выполняет основной объем работ по сбору подписей в поддержку кандидата от «Альянса Зеленых» на выборах Президента РФ Эльвиры Агурбаш, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе «Альянса Зеленых».

«На данный момент собрано более 30% от необходимого объема подписей в поддержку Эльвиры Агурбаш», сообщили в пресс-службе партии со ссылкой на слова руководителя партии Александра Закондырина. Напомним, что необходимо собрать 100 тысяч подписей, охватив не менее чем в 40 регионов России.

Решение о привлечении к сбору подписей группа «Гуров и партнеры» принято штабом кандидата и поддержано руководством партии. Cбор подписей начался 5 января сразу после официальной оплаты подписных листов и продлиться до 30 января.

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Теги: 
«Альянса Зеленых»  Эльвира Агурбаш  выборы  «Гуров и партнеры» 

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