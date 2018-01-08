Москва. 8 января. /Mossovetinfo.ru/ - Политик Алексей Навальный лично не планирует участвовать в выборах мэра Москвы в 2018 году, но поддержит на выборах мэра того оппозиционного кандидата, который будет активно работать, сообщил Навальный 8 января в прямом эфире «Эхо Москвы» в передаче «Полный Альбац».
Отвечая на вопрос ведущей о высказанном ранее главным редактором «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым мнении, что Навальный «двинет» Илью Яшина на пост мэра
Москвы, Навальный сказал, что пока ни с кем не обсуждал вопрос о поддержке на выборах мэра.
В то же время Навальный отметил хорошую работу и активность Яшина. «Я считаю, что Илья сейчас ведет потрясающую совершенно работу именно в Москве с московскими избирателями. Он не просто замечательно встречается с этими людьми и занимается решением проблем ЖКХ, льготников и всего остального. Прямо бьется на самом деле. Но и делает всякие политические вещи потрясающие, типа недавнего праздника, когда он вошел в клинч с мэрией
», - отметил Навальный.
«Но это (поддержку Яшина на выборах мэра Москвы – ред.) я не обсуждал с Яшиным. Я еще не думал об этом. Выборы (мэра Москвы – ред.) еще не скоро. Я знаю, что я в них участвовать не буду, все остальное для меня сейчас вторично - я занимаюсь президентскими выборами», - заявил Навальный.
Навальный предложил оппозиционным кандидатам определиться с их участием в выборах мэра Москвы и вести активную работу не только в фэйсбук.
«Я поддержу того кандидата, который будет вести активную работу. Я не хочу поддерживать бездельников или тех, кто в фэйсбук что-то заявляет.
Яшин отлично работает, но насколько я понимаю, - у него таких планов нет.
Я хотел бы, чтобы все, кто хочет баллотироваться сейчас об этом сказали и своей работой демонстрировали всем, что они достойны, чтобы их поддержали», - подчеркнул Алексей Навальный, отвечая на вопрос о поддержке кандидата на выборах мэра Москвы.
Напомним, что выборы мэра Москвы пройдут 18 сентября 2018 года.
На минувших выборах мэра, в сентябре 2013 года, Алексей Навальный получил 27,24 % голосов активных избирателей (632697 голосов), набрав больше голосов, чем Мельников (КПРФ), Митрохин (Яблоко), Дегтярёв (ЛДПР) и Левичев (Справедливая Россия) вместе взятые.