Другие материалы
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Партинформ
06.01.2018, 10:56
В субботу суд рассмотрит жалобу Навального об отказе ему участвовать в выборах
6 января. Mossovetinfo.ru - Жалобу Алексея Навального на постановление Центризбиркома, отказавшегося зарегистрировать группу избирателей, для поддержки самовыдвижения Навального кандидатом в президент...
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Партинформ
02.01.2018, 12:28
В ЦИК поступило около 60 уведомлений по выдвижению кандидатов в президенты
2 января. Mossovetinfo.ru – В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило около 60 уведомлений по выдвижению кандидатов в президенты, рассказал РИА Новости член ЦИК России Евгений Шевченко.&nbs...
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Партинформ
29.12.2017, 19:41
Жириновский первым официально зарегистрирован кандидатом в президенты России
29 декабря. Mossovetinfo.ru – Лидер ЛДПР Владимир Жириновский первым официально зарегистрирован кандидатом в президенты России. Решение было принято в пятницу Центральной избирательной комиссией....