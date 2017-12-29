В субботу суд рассмотрит жалобу Навального об отказе ему участвовать в выборах

6 января. Mossovetinfo.ru - Жалобу Алексея Навального на постановление Центризбиркома, отказавшегося зарегистрировать группу избирателей, для поддержки самовыдвижения Навального кандидатом в президенты РФ рассмотрит в субботу апелляционная коллегия Верховного суда, сообщил «Интерфаксу» представитель Навального Иван Жданов.



«Судебное заседание состоится сегодня в 12:00 по Москве», - сказал Жданов.



30 декабря 2017 года Верховный суд России отказал Навальному в иске о признании незаконным решения ЦИК об отказе в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его в кандидаты на пост президента РФ.