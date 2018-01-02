Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: Собянин снос пятиэтажек Моя улица Тверской район
Партинформ     02.01.2018 12:28

В ЦИК поступило около 60 уведомлений по выдвижению кандидатов в президенты

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Россия  выборы  президент  выдвижение  ЦИК 

2 января. Mossovetinfo.ru – В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило около 60 уведомлений по выдвижению кандидатов в президенты, рассказал РИА Новости член ЦИК России Евгений Шевченко. 
« На конец декабря в Центральную избирательную комиссию поступили уведомления по проведению мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента России, от около 60 субъектов выдвижения, в том числе от 21 политической партии», - сообщил член ЦИК России.

По его словам, «представители 13 политических партий уже зарегистрировали своих уполномоченных представителей, многие кандидаты от этих партий уже открыли избирательные счета».

В соответствии с законом, самовыдвиженцы могут предоставить заявки от инициативных групп до полуночи 7 января 2018 года, а представители политических партий, - до полуночи 12 января 2018 года.

Выборы президента России состоятся 18 марта.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Россия  выборы  президент  выдвижение  ЦИК 

Возврат к списку

Лента новостей

12:52 В России ЦИК получил около 60 уведомлений по выдвижению кандидатов в президенты

12:28 Партинформ В ЦИК поступило около 60 уведомлений по выдвижению кандидатов в президенты

10:24 Город Как изменилась стоимость проезда в общественном транспорте в Москве

09:58 Общество МЧС предупредило о порывах ветра и возможной гололедице 2 января в Москве

09:52 Город Проезд по карте «Тройка» подорожал на рубль

Актуальные материалы

10:24 Город Как изменилась стоимость проезда в общественном транспорте в Москве

12:06 Город Какие музеи бесплатно работают в праздники в Москве

21:09 Справки Расписание работы новогодних площадок на Тверской улице 2 января

В блогосфере

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru