В ЦИК России завершился прием документов от граждан, заявивших о своем самовыдвижении - справка о кандидатах

Москва. 8 января. / Mossovetinfo.ru/. 7 января 2018 года в 24:00 в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) завершился прием документов от кандидатов на должность Президента Российской Федерации в порядке самовыдвижения, сообщает ЦИК.

7 января в ЦИК России поступили документы от пяти граждан, выдвинувших свою кандидатуру в порядке самовыдвижения, а всего поступило 46 уведомлений от граждан, решивших баллотироваться на выборах Президента России в порядке самовыдвижения «При этом подали документы на рассмотрение только пятнадцать таких кандидатов», - сообщает ЦИК.



Ранее ЦИК России зарегистрировала три группы избирателей, созданных в поддержку самовыдвижения кандидатов В.В. Михайлова, В.В.Путина и А.Ю. Чухлебова.

Между тем 5 января Верховный Суд Российской Федерации удовлетворил исковое заявление ЦИК России отменив постановление ЦИК России в отношении регистрации группы избирателей в поддержку А.Ю. Чухлебова. Также ЦИК России отказала в регистрации групп избирателей, созданных в поддержку семи претендентов, выдвинувших свои кандидатуры в порядке самовыдвижения.



«Все документы, принятые в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в рамках процедуры выдвижения на выборах Президента Российской Федерации 6 и 7 января 2018 года, пройдут обязательную проверку на соответствие нормам закона», - подчеркивает Центризбирком России.



В настоящее время ЦИК России зарегистрировала уполномоченных представителей от 14 политических партий: ЛДПР (Жириновский В.В.), «ЧЕСТНО»/Человек. Справедливость. Ответственность/» (Худяков Р.И.), «ЯБЛОКО» (Явлинский Г.А.), «Партия Роста» (Титов Б.Ю.), «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ» (Агурбаш Э.К.), «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» (Бабурин С.Н.), «Монархическая партия» (Баков А.А.), КПРФ (Грудинин П.Н.), «Гражданская инициатива» (Собчак К.А.), «Партия Добрых дел» (Гордон Е.В.), «Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу» (Полищук С.П.), «Партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» (Козлов М.В.), «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» (Сурайкин М.А.), «Рот Фронт» (Лисицына Н.С.).



Из них в настоящий момент специальные избирательные счета открыли 11 кандидатов на должность Президента Российской Федерации:

Э.К. Агурбаш (политическая партия «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ»);

С.Н. Бабурин (политическая партия «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»);

Е.В. Гордон (политическая партия «Партия Добрых дел»);

П.Н. Грудинин (политическая партия КПРФ);

В.В. Жириновский (политическая партия ЛДПР);

С.П. Полищук (политическая партия «Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу»);

К.А. Собчак (политическая партия «Гражданская инициатива»);

М.А. Сурайкин (политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»);

Б.Ю. Титов (политическая партия «Партия Роста»);

Р.И. Худяков (политическая партия «ЧЕСТНО»/Человек. Справедливость. Ответственность/»);

Г.А. Явлинский (политическая партия «ЯБЛОКО»).



ЦИК России принимает документы от кандидатов, выдвинутых политическим партиями, до полуночи 12 января 2018 года.