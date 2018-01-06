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Партинформ     06.01.2018 15:49

Жалоба Навального по недопуску к выборам отклонена Аппеляционной коллегией ВС

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Теги:  Навальный  выборы  суд 

6 января. Mossovetinfo.ru - Апелляционная коллегия Верховного суда, рассмотрев жалобу Алексея Навального, признала правомерным решение Верховного суда РФ от 30 декабря 2017 года.
Этим решением Навальному было отказано в иске о признании незаконным решения Центральной избирательной комиссии о не регистрации инициативной группы, выдвинувшей его в кандидаты на пост президента РФ.
Таким образом 6 января решение ВС от 30 декабря 2017 года вступило в законную силу.

Выборы президента России официально назначены на 18 марта 2018 года.

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Теги: 
Навальный  выборы  суд 

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