Другие материалы
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Партинформ
29.12.2017, 19:41
Жириновский первым официально зарегистрирован кандидатом в президенты России
29 декабря. Mossovetinfo.ru – Лидер ЛДПР Владимир Жириновский первым официально зарегистрирован кандидатом в президенты России. Решение было принято в пятницу Центральной избирательной комиссией....
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Партинформ
29.12.2017, 16:47
Кандидат в президенты Собчак назвала идею Навального о бойкоте выборов – «бредовый протест»
29 декабря. Mossovetinfo.ru - Кандидат в президенты России Ксения Собчак подвергла жесткой критике инициативу Алексея Навального бойкотировать президентские выборы, назвав ее «бредовый протест» ...
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Партинформ
23.12.2017, 15:31
Ксения Собчак выдвинута кандидатом в президенты на Съезде «Гражданской инициативы»
23 декабря. Mossovetinfo.ru – В субботу телеведущая Ксения Собчак на Съезде партии «Гражданская инициатива» была выдвинута кандидатом в президенты России. В результате тайного голосования н...