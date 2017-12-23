Жириновский первым официально зарегистрирован кандидатом в президенты России

29 декабря. Mossovetinfo.ru – Лидер ЛДПР Владимир Жириновский первым официально зарегистрирован кандидатом в президенты России.



Решение было принято в пятницу Центральной избирательной комиссией.



Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года.