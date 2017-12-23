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Партинформ     29.12.2017 19:41

Жириновский первым официально зарегистрирован кандидатом в президенты России

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Теги:  Владимир Жириновский  ЦИК  выборы-2018  выборы президента  ЛДПР 

29 декабря. Mossovetinfo.ru – Лидер ЛДПР Владимир Жириновский первым официально зарегистрирован кандидатом в президенты России.

Решение было принято в пятницу Центральной избирательной комиссией.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года.

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Карта места

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Теги: 
Владимир Жириновский  ЦИК  выборы-2018  выборы президента  ЛДПР 

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