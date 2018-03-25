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Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек

Лента новостей

26 Марта

09:08 Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 марта

08:23 Полис ОМС теперь можно оформить в режиме онлайн

08:22 Город (Москва и область) Водителям напомнили о сложной дорожной ситуации на юго-востоке Москвы

07:56 Происшествия Пучков: при пожаре в ТРЦ в Кемерово погибли 48 человек, 16 пропали без вести

25 Марта

22:39 Происшествия Пожар в Кемерово: пропавшими без вести числятся 69 человек, 40 из них - дети

20:02 Происшествия Пожар в ТЦ в Кемерово: пропавшими без вести считаются 35 человек

18:42 Общество В Москве зафиксирован самый теплый день с начала весны

16:08 Общество МЧС: в Москве 25 и 26 марта ожидается ветер до 17 метров в секунду

15:25 Происшествия Три ребенка и женщина погибли в ТРЦ в Кемерово

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Актуальные материалы

08:23 Полис ОМС теперь можно оформить в режиме онлайн

08:22 Город (Москва и область) Водителям напомнили о сложной дорожной ситуации на юго-востоке Москвы

10:19 Город (Москва и область) Дни открытых дверей в больницах Москвы в апреле

15:10 Происшествия Прокуратура города выявила более 400 нарушений закона в образовательных учреждениях Москвы

17:56 Город (Москва и область) Матч Россия – Бразилия 23 марта в «Лужниках»: какие улицы перекроют

13:00 Город (Москва и область) Как изменятся маршруты автобусов после открытия новых станций салатовой ветки метро

12:04 В России Ряд федеральных СМИ приостановил работу с Госдумой

15:36 Город (Москва и область) Почти 2000 зданий отключат подсветку в «Час Земли» в Москве

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