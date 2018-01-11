Законопроект, обеспечивающий право доступа члена семьи пациента в реанимацию, внесен в Госдуму

10 января. Mossovetinfo.ru – Законопроект, обеспечивающий право доступа члена семьи пациента в реанимацию, внесен 10 января в Госдуму депутатом Николаем Герасименко.



Проект закона предлагает «обеспечить возможность посещения родителями, иными членами семьи, законными представителями пациента при оказании ему стационарной медицинской помощи в медицинской организации в отделении реанимации и палате интенсивной терапии». «При этом порядок посещения должен устанавливаться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти», - следует из предложений по изменению части 1 статьи 79 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».



«Предлагаемый законопроект представляет собой механизм реализации положений пп. 6 п.1 ст. 6 Федерального закона», - отмечает Герасименко в пояснительной записке.



«По данным Минздрава России доступ родственников в пациентам, находящимся в отделениях реанимации и интенсивной терапии, организован далеко не во всех медицинских организациях, имеющих в своем составе указанные отделения (палаты). Так, например, в Приморском крае доступ пациентов обеспечен лишь в 10 из 27 детских отделений реанимации и интенсивной терапии. Принятие предлагаемого законопроекта позволит решить данную проблему», - информирует Герасименко депутатов Госдумы в пояснительной записке.



Законопроект 359335-7 О внесении изменения в часть 1 статьи 79 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

