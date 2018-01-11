Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: Собянин снос пятиэтажек Моя улица Тверской район
Проекты     11.01.2018 00:25

Законопроект, обеспечивающий право доступа члена семьи пациента в реанимацию, внесен в Госдуму

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Госдума  законопроект  реанимация  право  Герасименко 

10 января. Mossovetinfo.ru – Законопроект, обеспечивающий право доступа члена семьи пациента в реанимацию, внесен 10 января в Госдуму депутатом Николаем Герасименко.

Проект закона предлагает «обеспечить возможность посещения родителями, иными членами семьи, законными представителями пациента при оказании ему стационарной медицинской помощи в медицинской организации в отделении реанимации и палате интенсивной терапии». «При этом порядок посещения должен устанавливаться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти», - следует из предложений по изменению части 1 статьи 79 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

«Предлагаемый законопроект представляет собой механизм реализации положений пп. 6 п.1 ст. 6 Федерального закона», - отмечает Герасименко в пояснительной записке.

«По данным Минздрава России доступ родственников в пациентам, находящимся в отделениях реанимации и интенсивной терапии, организован далеко не во всех медицинских организациях, имеющих в своем составе указанные отделения (палаты). Так, например, в Приморском крае доступ пациентов обеспечен лишь в 10 из 27 детских отделений реанимации и интенсивной терапии. Принятие предлагаемого законопроекта позволит решить данную проблему», - информирует Герасименко депутатов Госдумы в пояснительной записке.

Законопроект 359335-7 О внесении изменения в часть 1 статьи 79 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Госдума  законопроект  реанимация  право  Герасименко 

Возврат к списку

Лента новостей

00:25 Проекты Законопроект, обеспечивающий право доступа члена семьи пациента в реанимацию, внесен в Госдуму

23:26 ЧП, криминал Участник гонок на Gelandewagen вновь арестован на 10 суток - за езду без прав

14:27 Власть Капитан Савченко в Подмосковье получил выговор, за вход в лифт перед генералами

14:07 Город Самые посещаемые места новогодней Москвы определила Tele2

13:51 Власть Оформление выплат на первого и второго ребенка можно сделать в центрах госуслуг Москвы

Актуальные материалы

12:41 Экология На Старый Новый год в Москве и регионе «ударят» 15-градусные морозы

22:52 Общество Патриарх посоветовал приезжим бездомным в Москве «вернуться в места, где вас знают»

11:22 ЧП, криминал 34-летняя женщина госпитализирована из-за множественных укусов лица собакой

В блогосфере

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru