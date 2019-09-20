11:59 Программа фестиваля «Круг света» - 201920 Сентября
21:54 Власть В Мосгордуме предложили изменить избирательное законодательство и закон о митингах
17:28 Город (Москва и область) Бабьего лета в Москве в 2019 году не будет - синоптики
15:39 Происшествия Сбой произошел днем 20 сентября на Некрасовской линии метро
15:24 Город (Москва и область) Отопление в Москве начнут включать досрочно - Бирюков
15:11 Город (Москва и область) Первый участок набережной Марка Шагала будет благоустроен к концу 2019 года
14:12 Власть Антон Молев назначен заместителем главы департамента образования и науки Москвы
13:38 Город (Москва и область) Русло Москвы-реки в районе ЗИЛа углубили на два метра
Фестиваль «Круг света» проходит в Москве с 20 по 24 сентября.
По мнению депутатов, прошедшая избирательная компания по выборам в Мосгордуму показала необходимость совершенствования избирательного законодательства.
По прогнозам синоптиков, в этом году периода малооблачной теплой погоды в Москве уже не будет. Солнце будет выглядывать на час-два, но длительного периода теплой погоды не ожидается.
Временно нет движения поездов до станции «Некрасовка». Поезда по Некрасовской линии ходят на участке «Косино» - «Лухмановская».
Отопление в детских садах, школах, больницах и других организациях социальной сферы будет включаться по их заявкам в течение дня.
Второй участок набережной Марка Шагала будет готов к середине следующего года, после чего начнется реконструкция и продление Симоновской набережной и далее вдоль северной части ЗИЛа прибрежной территории до Нагатинского затона.
Служебный контракт с Молевым заключен на три года.
Дно углубили для того, чтобы к пристани, которая строится рядом с ЖК «ЗИЛАРТ», могли приставать суда с максимальной осадкой.
Законность приговора Устинову Мосгорсуд рассмотрит 26 сентября.
За кандидатуру Аксенова проголосовали 74 депутата республиканского парламента.
ТПУ «Рязанская» является одним из самых сложных проектов. Он будет объединять станцию МЦК «Нижегородская», две станции метро Некрасовской и Большой Кольцевой линии, а также железнодорожную платформу Карачарово.
В список вошли Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа и Якутия.
11:59 Программа фестиваля «Круг света» - 2019
21:54 Власть В Мосгордуме предложили изменить избирательное законодательство и закон о митингах
19:47 Происшествия Генпрокуратура просит назначить Устинову наказание, не связанное с лишением свободы
18:50 Власть Список председателей комиссий Мосгордумы VII созыва
15:15 Власть Инна Святенко избрана представителем Мосгордумы в Совете Федерации