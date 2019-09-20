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Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек

Лента новостей

21 Сентября

11:59 Программа фестиваля «Круг света» - 2019

20 Сентября

21:54 Власть В Мосгордуме предложили изменить избирательное законодательство и закон о митингах

17:28 Город (Москва и область) Бабьего лета в Москве в 2019 году не будет - синоптики

15:39 Происшествия Сбой произошел днем 20 сентября на Некрасовской линии метро

15:24 Город (Москва и область) Отопление в Москве начнут включать досрочно - Бирюков

15:11 Город (Москва и область) Первый участок набережной Марка Шагала будет благоустроен к концу 2019 года

14:12 Власть Антон Молев назначен заместителем главы департамента образования и науки Москвы

13:38 Город (Москва и область) Русло Москвы-реки в районе ЗИЛа углубили на два метра

Календарь новостей

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Актуальные материалы

11:59 Программа фестиваля «Круг света» - 2019

21:54 Власть В Мосгордуме предложили изменить избирательное законодательство и закон о митингах

19:47 Происшествия Генпрокуратура просит назначить Устинову наказание, не связанное с лишением свободы

18:50 Власть Список председателей комиссий Мосгордумы VII созыва

15:15 Власть Инна Святенко избрана представителем Мосгордумы в Совете Федерации

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