Город (Москва и область) 20.09.2019, 11:34 ТПУ «Рязанская» достроят в 2020 году

ТПУ «Рязанская» является одним из самых сложных проектов. Он будет объединять станцию МЦК «Нижегородская», две станции метро Некрасовской и Большой Кольцевой линии, а также железнодорожную платформу Карачарово.

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