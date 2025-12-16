09:11 Программа Итоги года с Владимиром Путиным выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск18 Декабря
11:20 Город (Москва и область) Спецпроект «Новогодние каникулы на ВДНХ» размещен на сайте выставки
10:56 В мире Венесуэла обратилась в СБ ООН с просьбой экстренного заседания из-за агрессии США
08:51 Происшествия ФСБ показала уничтожение бомбы, которую несла студентка для теракта в Волгодонске
Трансляцию Итогов года в прямом эфире будут вести девять федеральных телеканалов (список)
Сергунина рассказала о спецпроекте «Новогодние каникулы на ВДНХ»
Китай поддерживает запрос Венесуэлы о проведении экстренного заседания СБ ООН
Девушка, несшая бомбу в Волгодонске, думала, что там прослушка для взяточника
Володин: инициативы «создадут дополнительные условия для реализации принципа неотвратимости наказания и обеспечения верховенства закона»
Мосгорсуд постановил приговорить Чистякова Е.В. к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима
Если же общение состоялось и вызвало настороженность, надо немедленно обратиться в правоохранительные органы
В ночь на четверг температура может опуститься до минус 1 градуса в Москве и до минус 3 градусов в области.
Уиткофф в качестве спецпосланника Трампа работает над достижением мирного урегулирования конфликта на Украине
Трамп заявил, что признал власти Венесуэлы иностранной террористической организацией
Предлагаемая схема позволит внедрить систему непрерывного антикоррупционного мониторинга
Устройства на все вопросы отвечали, что произошла ошибка и просила задать свой вопрос позже
10:56 В мире Венесуэла обратилась в СБ ООН с просьбой экстренного заседания из-за агрессии США
12:14 Мнения Кремль: обновленная Стратегия нацбезопасности США - залог переговоров по Украине
21:38 Мнения Путин: «мессенджеры – Telegram и так далее – используются для того, чтобы как-то влиять на молодёжную среду»
00:50 Мнения Трамп: встреча американской делегации с Путиным в Москве прошла хорошо
06:03 Общество В ОП РФ объяснили, что делать покупателям при возврате квартиры по схеме Долиной – РИА Новости
17:38 В мире Путин: отказ от предложений России по мирным договорённостям может привести к утрате государственности Украины