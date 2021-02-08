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Происшествия     08.02.2021 13:14

11-летняя школьница в Москве выпала из окна 9-го этажа

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Теги:  дети  школьники  падение с высоты 

8 февраля. Mossovetinfo.ru – В Москве 11-летняя школьница выпала из окна 9 этажа после разговора с матерью об интернете, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Девочка выпала из окна ранним утром в понедельник, 8 января. Прибывшие медики диагностировали у нее множественные переломы, в том числе переломы черепа. Школьница была госпитализирована в одну из московских больниц.

По словам матери пострадавшей девочки, вечером они с дочерью говорили об интернете, мать рассказала дочери какие видео можно смотреть в ее возрасте, после чего все легли спать. Около 5 утра мать услышала шум в комнате дочери, а войдя в комнату увидела, что девочки в комнате нет, окно открыто, а ребенок уже лежит внизу.

Полиция проводит проверку по факту случившегося, выясняются все обстоятельства.

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Теги: 
дети  школьники  падение с высоты 

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