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Происшествия     02.10.2022 09:50

127 человек погибли в Индонезии на стадионе после матча чемпионата по футболу

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Теги:  Индонезия  Маланга  стадион  беспорядки 

2 октября, Mossovetinfo.ru - В Маланге на стадионе «Канджурухан» произошли беспорядки которые закончилась трагедией, унёсшей жизни 127 человек, сообщает Reuters.
Беспорядки произошли по окончании матча чемпионата Индонезии по футболу между «Аремой» и «Персебаей» (2:3) на поле стадионап после финального свистка. После применения полицией слезоточивого газа у фанатов возникли проблемы с дыханием, они теряли сознание и падали на газон.

По данным полиции, 34 человека погибли во время давки на стадионе, остальные жертвы скончались в больнице. Среди погибших — двое полицейских.

Глава управления здравоохранения Маланга заявил, что причинами трагедии стали «хаос, большое скопление людей и удушье».

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Теги: 
Индонезия  Маланга  стадион  беспорядки 

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