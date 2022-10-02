127 человек погибли в Индонезии на стадионе после матча чемпионата по футболу

2 октября, Mossovetinfo.ru - В Маланге на стадионе «Канджурухан» произошли беспорядки которые закончилась трагедией, унёсшей жизни 127 человек, сообщает Reuters.

Беспорядки произошли по окончании матча чемпионата Индонезии по футболу между «Аремой» и «Персебаей» (2:3) на поле стадионап после финального свистка. После применения полицией слезоточивого газа у фанатов возникли проблемы с дыханием, они теряли сознание и падали на газон.



По данным полиции, 34 человека погибли во время давки на стадионе, остальные жертвы скончались в больнице. Среди погибших — двое полицейских.



Глава управления здравоохранения Маланга заявил, что причинами трагедии стали «хаос, большое скопление людей и удушье».