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Происшествия     22.09.2020 11:38

12-летняя девочка пропала в центре Москвы

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Теги:  СК РФ  дети  розыск 

22 сентября. Mossovetinfo.ru - 12-летняя девочка пропала в центре Москвы, сообщается на официальном ГСУ СК РФ по городу Москве.

В понедельник, 21 сентября, Диана Жукова 2008 года рождения вышла из школы, расположенной в 5-м Монетчиковском переулке. С тех пор девочку никто не видел. Для поиска девочки создан оперативный штаб. Возбуждено уголовное дело.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Дианы Жуковой, просят позвонить по телефонам:

02 - полиция
8-495-690-44-51 – дежурная служба ГСУ СК России по городу Москве
8-495-953-44-66– Замоскворецкий межрайонный следственный отдел.


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Теги: 
СК РФ  дети  розыск 

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