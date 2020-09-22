22 сентября. Mossovetinfo.ru - 12-летняя девочка пропала в центре Москвы, сообщается на официальном ГСУ СК РФ по городу Москве.



В понедельник, 21 сентября, Диана Жукова 2008 года рождения вышла из школы, расположенной в 5-м Монетчиковском переулке. С тех пор девочку никто не видел. Для поиска девочки создан оперативный штаб. Возбуждено уголовное дело.



Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Дианы Жуковой, просят позвонить по телефонам:



02 - полиция

8-495-690-44-51 – дежурная служба ГСУ СК России по городу Москве

8-495-953-44-66– Замоскворецкий межрайонный следственный отдел.