22 сентября. Mossovetinfo.ru - 12-летняя девочка пропала в центре Москвы, сообщается на официальном ГСУ СК РФ по городу Москве.
В понедельник, 21 сентября, Диана Жукова 2008 года рождения вышла из школы, расположенной в 5-м Монетчиковском переулке. С тех пор девочку никто не видел. Для поиска девочки создан оперативный штаб. Возбуждено уголовное дело.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Дианы Жуковой, просят позвонить по телефонам:
02 - полиция
8-495-690-44-51 – дежурная служба ГСУ СК России по городу Москве
8-495-953-44-66– Замоскворецкий межрайонный следственный отдел.
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