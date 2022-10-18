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Происшествия     18.10.2022 09:06

13 человек погибли в Ейске в результате падения военного самолета

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Теги:  Ейск  Су-34  бомбардировщик  МЧС 

18 октября. Mossovetinfo.ru - Число погибших в результате падения самолета в Ейске выросло до 13, в том числе трое детей, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России. Пострадали 19 человек. Спасено 68 человек, 360 эвакуировано.

Накануне вечером российский бомбардировщик Су-34, у которого при взлете произошло возгорание двигателя, упал во дворе девятиэтажного жилого дома в Ейске, во дворе дома произошло возгорание топлива.

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Теги: 
Ейск  Су-34  бомбардировщик  МЧС 

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