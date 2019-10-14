14 октября. Mossovetinfo.ru – Следователи устанавливают обстоятельства смерти 13-летнего школьника, который скончался в подмосковных Люберцах во время игры в футбол, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Московской области.



Сообщается, что 13 октября мальчик играл в футбол со сверстниками на спортивной площадке во дворе многоквартирного жилого дома. В ходе игры мальчик почувствовал недомогание и потерял сознание. Была вызвана бригада скорой помощи, однако ребенок скончался до ее приезда.



Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, проведен опрос очевидцев, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причину смерти ребенка.