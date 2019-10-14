Другие материалы
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Происшествия
14.10.2019, 12:24
13-летний школьник умер в Люберцах во время игры в футбол
14 октября. Mossovetinfo.ru – Следователи устанавливают обстоятельства смерти 13-летнего школьника, который скончался в подмосковных Люберцах во время игры в футбол, сообщается на официальном сайте...
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Происшествия
14.10.2019, 09:07
Электричка сбила утром 14 октября двух мужчин на станции Беговая
14 октября. Mossovetinfo.ru – Электричка утром 14 октября сбила двух мужчин на станции Беговая. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД. Отмечается, что пострадавшие нарушили правила безопасного поведени...
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Происшествия
14.10.2019, 08:25
Сбой произошел утром 14 октября на красной ветке метро
14 октября. Mossovetinfo.ru – Cбой произошел рано утром в понедельник, 14 октября, на Сокольнической линии метро. Станции «Коммунарка», «Ольхово», «Прокшино», «Филатов Луг», «Саларьево», «Ру...