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Происшествия     11.03.2021 12:40

15 машин сгорело в автосервисе в Подмосковье, пожар пока не потушили

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Теги:  Подмосковье  пожар  автосервис 

11 марта. Mossovetinfo.ru – Сильный пожар произошел в здании автосервиса в подмосковной деревне Калиновка, сгорело 15 автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного управления МЧС.

Пожар охватил задние автосервиса, соседнее административное здание и открытую площадку, на которой стояли автомобили. В настоящее время площадь пожара выросла до 1200 квадратных метров.

Сообщается, что к тушению пожара привлечено 65 человек и 19 единиц техники. По предварительной информации погибших и пострадавших нет.

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Теги: 
Подмосковье  пожар  автосервис 

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