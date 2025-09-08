18 вагонов с бензином сошли с рельсов при ДТП с грузовиком в Смоленской области, начался пожар

26 сентября — Mossovetinfo.ru — «В результате происшествия с рельсов сошли, по предварительной информации, локомотив и 18 вагонов с бензином с последующим возгоранием груза»», сообщила Московская железная дорога в своем телеграм-канале.



«Выезд автомобиля на пути перед приближающимся поездом стал причиной ДТП на переезде в Смоленской области

Сегодня в 7:26 между станциями Рудня и Голынки Московской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», - отмечается в сообщении.



Машинисту и помощнику машиниста медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации они отказались.



«Также в связи с происшествием приостановлено движение автомобилей через переезд в д. Рыжиково на федеральной трассе Р-120. Просим автомобилистов выбирать пути объезда.

Движение пассажирских поездов на главном ходу между Белоруссией и Россией осуществляется в штатном режиме», - сообщает МЖД.



Фото: телеграм-канал МЖД