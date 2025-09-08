 
Актуальные темы: переговоры
Происшествия     26.09.2025 12:15

18 вагонов с бензином сошли с рельсов при ДТП с грузовиком в Смоленской области, начался пожар

Теги:  МЖД  железная дорога  ДТП  пожар 

26 сентября — Mossovetinfo.ru — «В результате происшествия с рельсов сошли, по предварительной информации, локомотив и 18 вагонов с бензином с последующим возгоранием груза»», сообщила Московская железная дорога в своем телеграм-канале.

«Выезд автомобиля на пути перед приближающимся поездом стал причиной ДТП на переезде в Смоленской области
Сегодня в 7:26 между станциями Рудня и Голынки Московской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом.
Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», - отмечается в сообщении.

Машинисту и помощнику машиниста медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации они отказались.

«Также в связи с происшествием приостановлено движение автомобилей через переезд в д. Рыжиково на федеральной трассе Р-120. Просим автомобилистов выбирать пути объезда.
Движение пассажирских поездов на главном ходу между Белоруссией и Россией осуществляется в штатном режиме», - сообщает МЖД.

Фото: телеграм-канал МЖД

Карта места

