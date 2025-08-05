20 участников ОПГ в Москве осуждены за завладение объектами недвижимости на сумму более 500 млн рублей

8 августа — Mossovetinfo.ru — Дорогомиловским районным судом г. Москвы вынесен обвинительный приговор 2 организаторам и 18 участникам преступного сообщества, осуществившим незаконное отчуждение объектов недвижимости, которые незаконно завладели и распорядились 14 объектами недвижимости на сумму более 500 млн рублей. Преступная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области.



«Преступная организация создана в 2013 году гражданами Шиловым Ю.Ю. и Якубовым С.Х. В течение 4 лет участники сообщества, путём обмана, незаконно получали право распоряжаться земельными участками, квартирами и нежилыми помещениями, принадлежащими Росгвардии, Минобороны, администрациям районов Московской области и физическим лицам. После продажи данного имущества, полученная материальная выгода распределялась между всеми участниками преступной организации. Так, с 2013 по 2017 гг. фигуранты незаконно распорядились 14 объектами недвижимости на сумму более 500 млн рублей», - отмечается в сообщении.



Судом фигуранты признаны виновными и приговорены: два организатора преступного сообщества – к лишению свободы сроком на 17 и 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; 18 участников в зависимости от роли и степени участия каждого – к лишению свободы на срок от 7,5 до 16 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.



Уголовные дела были возбуждены и расследованы по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ «Создание и участие в преступном сообществе», ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».



Фото – скрин с видеоматериала УФСБ