 
Актуальные темы: переговоры
Происшествия     08.08.2025 13:23

20 участников ОПГ в Москве осуждены за завладение объектами недвижимости на сумму более 500 млн рублей

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ФСБ  ОПГ  недвижимость  Росгвардия  Минобороны  Московская область  суд  приговор 

8 августа — Mossovetinfo.ru — Дорогомиловским районным судом г. Москвы вынесен обвинительный приговор 2 организаторам и 18 участникам преступного сообщества, осуществившим незаконное отчуждение объектов недвижимости, которые незаконно завладели и распорядились 14 объектами недвижимости на сумму более 500 млн рублей. Преступная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области.

«Преступная организация создана в 2013 году гражданами Шиловым Ю.Ю. и Якубовым С.Х. В течение 4 лет участники сообщества, путём обмана, незаконно получали право распоряжаться земельными участками, квартирами и нежилыми помещениями, принадлежащими Росгвардии, Минобороны, администрациям районов Московской области и физическим лицам. После продажи данного имущества, полученная материальная выгода распределялась между всеми участниками преступной организации. Так, с 2013 по 2017 гг. фигуранты незаконно распорядились 14 объектами недвижимости на сумму более 500 млн рублей», - отмечается в сообщении.

Судом фигуранты признаны виновными и приговорены: два организатора преступного сообщества – к лишению свободы сроком на 17 и 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; 18 участников в зависимости от роли и степени участия каждого – к лишению свободы на срок от 7,5 до 16 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Уголовные дела были возбуждены и расследованы по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ «Создание и участие в преступном сообществе», ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

Фото – скрин с видеоматериала УФСБ


x

Карта места

Загрузить')">Загрузить

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ФСБ  ОПГ  недвижимость  Росгвардия  Минобороны  Московская область  суд  приговор 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

13:23 Происшествия 20 участников ОПГ в Москве осуждены за завладение объектами недвижимости на сумму более 500 млн рублей

09:33 Происшествия Около 4,8 млн руб предварительно похитили грабители на почте на юге Москвы

11:19 В мире Представитель Кремля Ушаков подтвердил возможность встречи Путина и Трампа на следующей неделе

10:21 Общество «Сначала — инфраструктура, а уже потом — новостройки», - инициативы Справедливой России

23:30 В мире Трамп планирует лично встретиться с Путиным в ближайшие недели

Актуальные материалы

15:12 В России Путин: озвученные год назад условия, цели по перемирию в Украине «остались прежними»

17:33 Мнения Миронов полагает необоснованными прогнозы что останется только новый мессенджер MAX, а остальные заблокируют

13:03 В мире Франция и Италия не будут участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева

18:59 В мире Трамп завил о санкциях против России, если не будет до сентября сделки о прекращении огня в Украине

14:05 Город (Москва и область) С 1 июля в Москве повысили тарифы на ЖКУ в среднем на 15% (справка о тарифах)

07:53 В мире Заявление Президента России для СМИ о переговорах с Украиной. Полный текст

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru