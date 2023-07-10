2 пассажира погибли, 17 пострадали в ДТП с автобусом на - МВД

15 июля — Mossovetinfo.ru — В ДТП в Брюховецком районе Краснодарского края с участием автобуса 2 пассажира погибли, 17 пострадали, 7 госпитализированы с травмами. Об этом сообщается в telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.



"В момент происшествия в салоне общественного транспорта находился 41 человек, из них 9 детей. В результате ДТП 2 пассажиров погибли, 17 пострадали, 7 госпитализированы с различными травмами", - говорится в сообщении.



По предварительным, водитель грузового автомобиля "МАН" выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с рейсовым автобусом, ехавшим из Тулы в Анапу. В результате ДТП металлические элементы тента грузового автомобиля вошли в салон автобуса, - уточняют в прокуратуре.



"По предварительным данным, 54-летний водитель грузового автомобиля «МАН» с прицепом выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и по касательной столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим из Тулы в Анапу.



В результате ДТП металлические элементы тента грузового автомобиля вошли в салон. Есть погибшие и раненые", - сообщается в telegram-канале краевой прокуратуры.

Фото: Официальный telegram-канал прокуратуры Краснодарского края