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Происшествия
15.07.2023, 10:35
2 пассажира погибли, 17 пострадали в ДТП с автобусом на - МВД
15 июля — Mossovetinfo.ru — В ДТП в Брюховецком районе Краснодарского края с участием автобуса 2 пассажира погибли, 17 ...
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Происшествия
14.07.2023, 12:45
Попал в аварию, госпитализирован зарегистрированный кандидат в мэры Москвы от ЛДПР
14 июля — Mossovetinfo.ru — Вице-спикер Госдумы, депутат от ЛДПР Борис Чернышов, зарегистрированный кандидатом на по...
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Происшествия
10.07.2023, 13:31
Задержаны организаторы незаконной миграции в Подмосковье более 150 граждан Украины
10 июля — Mossovetinfo.ru — В Московской области задержаны руководители частной медицинской клиники, организовавши...