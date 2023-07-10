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Происшествия     15.07.2023 10:35

2 пассажира погибли, 17 пострадали в ДТП с автобусом на - МВД

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Теги:  2 пассажира погибли  17 пострадали в ДТП с автобусом на - МВД 

15 июля — Mossovetinfo.ru — В ДТП в Брюховецком районе Краснодарского края с участием автобуса 2 пассажира погибли, 17 пострадали, 7 госпитализированы с травмами. Об этом сообщается в telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В момент происшествия в салоне общественного транспорта находился 41 человек, из них 9 детей. В результате ДТП 2 пассажиров погибли, 17 пострадали, 7 госпитализированы с различными травмами", - говорится в сообщении.

По предварительным, водитель грузового автомобиля "МАН" выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с рейсовым автобусом, ехавшим из Тулы в Анапу. В результате ДТП металлические элементы тента грузового автомобиля вошли в салон автобуса, - уточняют в прокуратуре.

"По предварительным данным, 54-летний водитель грузового автомобиля «МАН» с прицепом выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и по касательной столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим из Тулы в Анапу.

В результате ДТП металлические элементы тента грузового автомобиля вошли в салон. Есть погибшие и раненые", - сообщается в telegram-канале краевой прокуратуры.
Фото: Официальный telegram-канал прокуратуры Краснодарского края

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Теги: 
2 пассажира погибли  17 пострадали в ДТП с автобусом на - МВД 

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