9 (девять) новорожденных скончались в новогодние праздники в роддоме № 1 Новокузнецка

13 января— Mossovetinfo.ru — В роддоме № 1 Новокузнецка девять новорожденных скончались в новогодние праздники, учреждение закрыли на карантин из-за респираторной инфекции, главврач больницы отстранен, возбуждено уголовное дело.



Гибель девяти младенцев подтвердили в следственном управлении СК РФ по Кемеровской области.



В настоящее время допрашиваются должностные лица медицинского учреждения, сообщили в следственном управлении ведомства.



«По версии следствия, в январе текущего года в Новокузнецком родильном доме №1 скончались девять новорожденных детей. Кроме того, допрашиваются должностные лица медицинского учреждения, действиям (или бездействию) которых будет дана надлежащая правовая оценка», - говорится в сообщении.



В сообщении отмечается, что следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденных в роддоме Новокузнецка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч.3 ст.293 УК РФ (халатность).



Спикер Совфеда Валентина поручила соцкомитету СФ изучить ситуацию в новокузнецком роддоме, где умерли новорожденные, при необходимости, предложить законодательные инициативы, позволяющие исключить такие случаи, сообщает пресс-служба СФ.



Произошедшее, по словам Матвиенко, возглавляющей Совет по демографической политике, не только невосполнимая утрата и огромная боль для семей, но и трагедия для государства, которое прилагает все возможные усилия для поддержки рождаемости, возводит в ранг высшей ценности материнство, отцовство, жизнь и здоровье каждого ребенка.