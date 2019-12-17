17 декабря. Mossovetinfo.ru – Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский проверяют после анонимного звонка о заложенных в аэропортах взрывных устройствах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.



Здания аэропортов проверяют кинологи, эвакуация людей не проводится.



Ранее сообщалось, что из-за сообщения о заложенной бомбе в Москве эвакуировали здание Верховного суда.