17 декабря. Mossovetinfo.ru – Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский проверяют после анонимного звонка о заложенных в аэропортах взрывных устройствах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Здания аэропортов проверяют кинологи, эвакуация людей не проводится.
Ранее сообщалось, что из-за сообщения о заложенной бомбе в Москве эвакуировали здание Верховного суда.
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