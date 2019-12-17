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Происшествия     17.12.2019 15:43

Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский проверяют из-за сообщений о бомбах

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Теги:  аэропорты  угроза взрыва  Шереметьево  Домодедово  Жуковский 

17 декабря. Mossovetinfo.ru – Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский проверяют после анонимного звонка о заложенных в аэропортах взрывных устройствах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Здания аэропортов проверяют кинологи, эвакуация людей не проводится.

Ранее сообщалось, что из-за сообщения о заложенной бомбе в Москве эвакуировали здание Верховного суда.


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Теги: 
аэропорты  угроза взрыва  Шереметьево  Домодедово  Жуковский 

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